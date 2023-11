Il 12 novembre la Giornata formativa di Primo Soccorso e manovre di disostruzione a Capri Leone, sindaco Grasso: “Promuoviamo la sicurezza”

Ognuno può fare la differenza quando si tratta di garantire la sicurezza della comunità. Ecco perché domenica 12 novembre, presso il Salone Parrocchiale Giovanni Paolo II di Rocca di Capri Leone, a partire dalle ore 15. 30 è in programma la Giornata formativa di Primo Soccorso e manovre di disostruzione. Un evento organizzato dal Comune di Capri Leone in collaborazione con la Cooperativa Sanecoop. Interverranno il sindaco Bernardette Grasso e specialisti in chirurgia pediatrica e medici del 118.

“Siamo orgogliosi di aprire al pubblico un incontro gratuito che mira a fornire conoscenze fondamentali in Primo Soccorso e manovre di disostruzione – afferma il sindaco Bernardette Grasso. Sapere agire in modo adeguato, in situazioni di emergenza, può fare la differenza tra la vita e la morte. Pertanto, invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla giornata informativa, in cui i presenti avranno l’opportunità di interagire con medici e professionisti del settore sanitario. Un’occasione unica per acquisire conoscenze fondamentali che possono essere decisive in situazioni critiche”.