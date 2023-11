Villafranca Tirrena: partita la raccolta firme per la petizione sull’emergenza incendi targata PD

È partita nello scorso fine settimana la raccolta di firme a sostegno della petizione popolare al Presidente della Regione, Renato Schifani, sulla questione emergenza incendi promossa dal Partito Democratico della Provincia di Messina.

Dopo l’intento dell’on. Calogero Leanza, nell’imminenza dei fatti, si chiedono alla Regione interventi urgenti per attivare ristori alle famiglie e alle aziende che hanno subito danni e misure di prevenzione per la messa in sicurezza del territorio.

“Il PD riparte dalle questioni che riguardano le comunità – evidenzia il coordinamento provinciale – che riteniamo il modo migliore per far ripartire la buona politica”.

A Villafranca Tirrena il primo punto di raccolta attivato in provincia: un’occasione per raccogliere le preoccupazioni delle cittadine e dei cittadini che dopo gli incendi temono i fenomeni temporaleschi che in questi periodi, già in passato, hanno fatto davvero paura.

“È importante – spiega l’on Leanza – condividere con le persone che il territorio vivono una battaglia che va nella protezione e nella tutela di famiglie ed aziende”.

La raccolta firme continua nei prossimi giorni, con l’impegno di iscritte ed iscritti per fare arrivare forte la voce delle comunità della Provincia di Messina al Presidente Schifani.