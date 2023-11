Ventuno lavoratori ex Servirail ed ex Ferrotel saranno reimpiegati nel Consorzio Autostrade Siciliane

“Una vittoria storica. Non si può che definire così la messa in servizio in favore del Consorzio Autostrade Siciliane di 21 lavoratori ex Servirail ed ex Ferrotel.” Così Antonio De Luca capogruppo del M5S all’Ars.

Il deputato regionale ha ricordato che sin dal principio della scorsa legislatura ha seguito in prima persona le vicissitudini di questi lavoratori e si è fatto promotore di numerosi incontri tra i lavoratori e l’allora assessore regionale alle infrastrutture Falcone, per trovare una valida soluzione. Una battaglia per la dignità di queste persone che, finalmente, hanno raggiunto la tanto sperata reimmissione nel circuito lavorativo dopo decenni di battaglie e che lo ha inorgoglito.

La svolta, infatti, si è avuta con l’approvazione di un suo emendamento nella manovra finanziaria del 2022 che prevedeva lo stanziamento dei fondi necessari affinché questi lavoratori potessero essere impiegati per il rafforzamento dei servizi di vigilanza e nella manutenzione stradale del CAS attraverso un tirocinio a cui successivamente ho anche dato copertura economica triennale.