Sant’Agata Militello – Inaugurato l’anno sociale 2023-2024 del Lions Club

In un noto ristorante ha avuto luogo l’inaugurazione dell’anno sociale 2023 /2024 e la Charter Night del Lions Club di Sant’Agata Militello, cerimonia per festeggiare il 18º anno di istituzione del sodalizio di servizio, presieduto dall’architetto Sandra Russo.

Presenti al tavolo dei relatori il secondo vice Governatore, Dott. Diego Taviano; il PDG (Past Governatore) Dott. Francesco Freni Terranova; il Presidente della IV Circoscrizione Dott. Antonino Cardaci; il Presidente di zona 10 Dott. Mario Salamone; il Componente distrettuale del Sevice “Miti e Tradizioni Popolari: Conoscenza ed Opportunità“ Prof. Vincenzo Ettari, tematica enucleata dall’esperto ex dirigente scolastico del liceo Sciascia- Fermi.

Presenti inoltre numerosi altri Officers distrettuali e di Clubs, il Past President del Rotary Club di Sant’Agata Dott.ssa Elisa Gumina, il Cerimoniere del Club e membro del direttivo, Dott. Salvatore D’Angelo e numerosi soci-componenti del direttivo santagatese.

L’evento ha avuto inizio con il cordiale saluto della Presidente Sandra Russo a tutti gli intervenuti: “E’ per me un grande onore essere il Presidente di questo prestigioso Club di Sant’Agata di Militello che nasce nel 2005, è diventato maggiorenne, ha visto mio padre (Dott. Mario Russo, ginecologo, primario del Reparto di Ostetricia e Ginecologia di Sant’Agata) fra i soci fondatori, dopo che già nel 1979 aveva fondato il Club di Capo D’Orlando.

”Sono praticamente cresciuta con i Lions – precisa l’architetto Russo – e per me è da sempre una seconda famiglia, m’impegnerò con dedizione alla realizzazione delle attività di questa associazione con grande senso di responsabilità”. Molto commovente il ricordo della Presidente citando Isabelle Allende, rivolto a Paolo Valenti, primo Vice Governatore prematuramente scomparso lo scorso 17 aprile, che ha voluto fortemente il Service distrettuale “Miti e tradizioni popolari”.

“Non esiste separazione definitiva fino a quando c’è il ricordo”. ”Ed ancora – prosegue Sandra Russo – consentitemi di ricordare anche due cari amici Lions che in questo mese ci hanno lasciato, Andrea Pappalardo, Dirigente Scolastico, Franco Vinci e Narciso Carlo Stella, Dirigenti medici in Ostetricia e Ginecologia.

Tutti e tre sono stati, in passato, soci del Club e tanto hanno dato sia in campo professionale che lionistico. Grazie Paolo, grazie Andrea, grazie Franco, grazie Narciso per il prezioso contributo reso alla comunità, per l’impegno profuso nei tanti anni di attività lavorativa ed associazionistica, vi ricorderemo sempre”.

”Con il mio discorso – continua Sandra Russo – desidero tracciare le linee programmatiche di questo nuovo anno sociale, elencando i Service e le attività da porre in esse col sostegno dei componenti dell’organigramma, seguendo il motto del “Changing The world“ che non si verifica improvvisamente, ma attraverso tante piccole scelte. Sta a ognuno di noi semplicemente iniziare”. “

Con il tocco della campana da parte della Presidente l’evento è terminato, gli ospiti hanno partecipato ad un momento di convivialità , culminato nel taglio della torta recante l’effige del Lions Club di Sant’Agata Militello che ha festeggiato la maggiore età guidato ora dall’architetto Sandra Russo, che subentra al Past President, Dott. Umberto Musarra. Durante l’evento i relatori intervenuti hanno ricevuto dalla presidente il guidoncino del Club santagatese ed omaggi floreali alle consorti intervenute.