Motta d’Affermo, venerdì 10 novembre la presentazione della II edizione della “Cursa dei Ciclopi”

Sarà presentata venerdì 10 novembre prossimo a Palazzo Minneci a Motta d’Affermo l’edizione 2024 della “Cursa dei Ciclopi”, gara siciliana di endurance trail running inserita nel circuito Tor Experience che percorre sentieri, sterrati e strade asfaltate della Sicilia Nord-Orientale, tra le provincie di Palermo, Enna, Catania e Messina.

I vertici dell’organizzazione dell’importante manifestazione sportiva, in atto la più lunga corsa podistica d’Europea di Km 500, a tappa unica, che attraversa diverse province siciliane, 4 parchi naturali e circa 50 Comune saranno presenti nella piccola cittadina nebroidea per illustrare l’evento che è già alla sua seconda edizione. Sarà presente anche il vincitore dell’dizione 2023, Marco Gubert, la stampa e le emittenti radio televisive di rilievo regionale. Apertura alle 16 con i saluti istituzionali del sindaco Sebastiano Adamo. Seguiranno la testimonianza di Marco Gubert e la presentazione ufficiale dell’evento.

Un evento di rilievo che consentirà di focalizzare l’attenzione sulle bellezze e il patrimonio del piccolo comune della Valle dell’Halaesa.

La gara si svolge in una sola tappa, a velocità libera, in un tempo limitato, in regime semi-autosufficienza. Il percorso è lungo circa 500km, con un dislivello positivo di 20.000m e attraversa il territorio di 50 comuni siciliani, con partenza e arrivo a Cefalù. La gara si svolge in autonomia: lungo l’itinerario sono presenti 19 strutture ricettive convenzionate e 4 basi vita. Prevista tappa anche a Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando.

Non è prevista alcuna tracciatura al di fuori della segnaletica ufficiale regionale. Gli atleti dovranno utilizzare il proprio navigatore satellitare per l’orientamento.

L’evento è stato sponsorizzato anche dall’azienda Casaleni Natural Bio di Castel di Tusa di Placido Salamone.