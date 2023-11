Calcio – Spettacolare vittoria del Città di Sant’Agata, sconfitta l’Igea Virtus. In Coppa passano Rosmarino e Pro Mende

Vittoria a suon di gol per il Città di Sant’Agata nell’11° turno del campionato di Serie D. I santagatesi si impongono 4-2 al Fresina contro il San Luca.

Primi minuti tutti ad appannaggio degli uomini di Mister Michele Facciolo, che firmano il 2-0 in meno di 15′ con Carrozzo ed Aquino. Reazione furiosa dei calabresi, che prima dimezzano lo svantaggio con Buvka e poi pareggiano con Dampha per il 2-2 alla fine del primo tempo. Ripresa tutta ad appannaggio dei locali, che trovao il 3-2 con il solito Mincica e chiudono i conti al 78′ con Lo Grande.

Sconfitta invece per la Nuova Igea Virtus contro la seconda della classe, la Vibonese, che si impone per 3-0 sui giallorossi.

In Eccellenza il Milazzo perde 3-1 sul campo del Real Belvedere Siracusa, mentre torna alla vittoria la Nebros che batte l’Atletico Catania per 2-0 con reti di Biondo e Pontini. Tonfo per il RoccAcquedolcese, sconfitto 5-0 a Paternò.

In Promozione, per la Coppa, passano il turno Rosmarino, che batte 1-0 la Valle del Mela e la Pro Mende che, forte del 1-2 sul campo del Città di Galati la scorsa settimana, mantiene lo 0-0 casalingo.

Domani alle 21.00 sulla nostra emittente televisiva AM (Canale 82 del DT Sicilia), la Tribuna Sportiva, condotta da Fabio Todaro, con il riepilogo e gli approfondimenti sulle gare del weekend.