Infodrive Capo d’Orlando in cerca del riscatto. Domani alle 18.00 arriva Piazza Armerina – VIDEO

Proverà subito a rifarsi la Infodrive Capo d’Orlando, dopo la sconfitta di mercoledì sul campo della Basket School Messina. I paladini tornano davanti ai propri tifosi, dove sono finora imbattuti. Ad attenderli ci sarà Piazza Armerina, una delle squadre favorite per la vittoria del campionato. Gli ospiti possono contare sulla stella Marco Laganà, fratello di Matteo, ex della gara e Mirko Gloria, in passato alla Cestistica Torrenovese. Palla a due domenica 5 novembre alle 18.00 alla Infodrive Arena.

Coach Bolignano comunque ha già le idee chiare.