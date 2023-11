Calcio – Città di Sant’Agata per il riscatto. In Promozione il ritorno di Coppa – VIDEO

Sfida complicata per il Messina, che al Franco Scoglio domenica dovrà affrontare il Benevento 3° in classifica e imbattuto da 10 partite in Serie C. Gli uomini di Modica reduci dall’opaca prova di Taranto, con la sconfitta per 2-0, hanno l’assoluta necessità di reagire per non pregiudicare una classifica in questo momento non certo esaltante. Trasferta impegnativa per il Catania contro il Potenza.

In serie D, il Città di Sant’Agata tenta di ritornare alla vittoria ospitando il San Luca al Fresina. I santagatesi sono reduci dalla brutta sconfitta contro il Lamezia Terme di mercoledì: i calabresi però si sono ritirati dal campionato il giorno successivo, rendendo meno amara la debacle. Gara proibitiva in trasferta per la Nuova Igea Virtus al cospetto della seconda della classe, la Vibonese. I giallorossi comunque vorranno ben figurare, da 5° in classifica.

In Eccellenza il Milazzo sfida il Real Siracusa Belvedere per tentare il colpaccio esterno. La Nebros vuole i tre punti contro l’Atletico Catania, mentre trasferta complicata per il Rocca Acquedolcese, ultimo con 6 punti, che gioca a Paternò terzo in classifica.

Ritorno di coppa in Promozione con gare ancora in equilibrio: oggi a Rocca di Capri Leone, la Rosmarino parte col vantaggio del gol esterno a fine match contro il Valle del Mela, con la prodezza a tempo quasi scaduto di Frisenda. Domani la Pro Mende riceve il Città di Galati: all’andata la squadra luciese è passata per 2-1 al Ducezio.

In Prima Categoria Girone B, 6 incroci tra squadre messinesi e squadre palermitane. Tra le gare più interessanti Bagheria-Sinagra e Gangi-Comprensorio Tindari.

Vi rinnoviamo l’appuntamento con la Tribuna Sportiva, condotta da Fabio Todaro, su AM (Canale 82 DT Sicilia), lunedì 6 novembre alle 21.00.