Torino – Il ficarrese Mauro Cappotto esporta i “Nuciddi ‘gnazzati” alla fiera d’arte contemporanea “Artissima”

Dopo il successo del Jeux Box letterario l’artista ficarrese Mauro Cappotto, si ripropone. Questa volta ad Artissima, principale fiera d’arte contemporanea in Italia che rappresenta un’importante vetrina per artisti e gallerie da tutto il mondo, che si tiene da oggi, venerdì 3 novembre fino a domenica 5 novembre, all’Oval Lingotto di Torino

L’evento, fondato nel 1994 e curato da Artissima srl società affiliata alla Fondazione Torino Musei., è noto per coniugare la proiezione internazionale con una forte dedizione all’esplorazione e alla sperimentazione artistica.

Quest’anno, Mauro Cappotto, professore d’arte e figura di spicco nel mondo della cultura siciliana, noto per la sua versatilità artistica e il desiderio di sperimentazione, presenta quest’anno un’installazione intitolata “Nuciddi ‘gnazzati,” dedicata a una specialità siciliana, appunto i “nuciddi ‘gnazzati”, ma che disegna prospettiva inedite.

Questa deliziosa prelibatezza è composta da nocciole sgusciate e tostate, rivestite da uno strato di ghiaccia colorata con estratti naturali, seguendo una tradizione culinaria di Ficarra. Questi dolcetti vengono offerti ai visitatori che si soffermano ad ammirare la foto esposta e raccontano una tradizione in cui venivano donati a bambini o ospiti in occasione di eventi speciali come i matrimoni. Cappotto spiega: “Prendo in prestito dalla memoria storica di Ficarra un piccolo dolce tipico per attivare nuovi processi di relazione e promozione. Ho offerto i Nuciddi ‘gnazzati con un semplice gesto a centinaia di persone con le quali ho avuto la possibilità di condividere storie”.

In passato, infatti, queste nocciole venivano presentate in semplici cestini dalle famiglie meno abbienti e in vassoi d’argento con tovaglie ricamate da quelle più facoltose. Oltre a gustare questa delizia, gli ospiti avevano l’usanza di portare via una piccola quantità avvolta in un fazzoletto bianco. Oggi, questi dolcetti tradizionali diventano portavoce di arte e buongusto. Veri passaporti per entrare nell’essenza dei luoghi, portatori di storia e profumi culturali.

Mauro Cappotto è stato selezionato da Collica & Partners (Gianluca Collica e Maurizio D’Agata) e presenta la sua installazione accanto ad altri artisti del gruppo della galleria d’arte catanese come Francesco Balsamo, Federico Baronello, Barbara Cammarata, Francesco Lauretta, Urs Lüthi, Carmelo Nicosia, Andrea Santarlasci e, ovviamente, Mauro Cappotto.

L’arte di Mauro Cappotto si basa sull’idea di condividere la conoscenza e coinvolgere la comunità nella creazione artistica. La sua opera non può essere definita in termini tradizionali, ma è piuttosto un’opera di trasformazione sociale, politica ed economica. Con le sue iniziative, contribuisce alla conservazione di tradizioni locali e allo sviluppo di nuove opportunità.