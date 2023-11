Milazzo, carenza di personale e reparto nascite a rischio chiusura al “Fogliani”. Presa di posizione di Midili

Carenza di personale per circa il 25% rispetto a quanto previsto in pianta organica e il rischio di chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia. Sulle criticità dell’ospedale Fogliani di Milazzo è intervenuto il sindaco Pippo Midili prendendo netta posizione e invocando un intervento immediato da parte dei vertici dell’Asp.

“Pretendiamo più attenzione da parte dell’Azienda sanitaria – afferma il primo cittadino -. Non è possibile consentire che situazioni di criticità si radicalizzino nel tempo sino a diventare delle vere e proprie penalizzazioni per gli operatori sanitari e per l’utenza.”

Sulle notizie di una possibile chiusura del reparto di ostetricia il sindaco aggiunge “Pretendo che l’Asp si pronunci subito in merito. Se c’è carenza di personale perché nell’anno in corso sono andati in pensione dei medici, si adottino i dovuti correttivi. Anche perché “saltando” questo reparto, si metterebbe a rischio anche il reparto di pediatria che è una eccellenza, dotata di apparecchiature di ultima generazione, dove operano medici che garantiscono anche i turni all’ospedale di Lipari”. Ma per il sindaco ci sono anche altre criticità.