Maltempo in arrivo in Sicilia, previste piogge nel messinese tra stanotte e domani

Cambiano le condizioni meteorologiche in Sicilia. Per domani, sabato 4 novembre, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla, valida per tutta l’Isola.

Si prevede anche un lieve calo delle temperature, 3-4° sotto la medie stagionali. Ad essere colpita maggiormente sarà la zona tirrenica della provincia di Messina, dove sono in arrivo forti piogge la notte tra il 3 e il 4 novembre. Successivamente, dice Centro Meteorologico Siciliano, la prima parte di giornata sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso con qualche isolato debole rovescio sui settori occidentali e settentrionali, altrove schiarite più ampie.

Miglioramento più evidente dal pomeriggio, con cielo parzialmente nuvoloso o velato da nubi medio-alte su tutta l’isola.