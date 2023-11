Furti al “Sicilia Outlet Village” di Dittaino: denunciate tre persone e recuperata refurtiva per 3 mila euro

Scoperti i presunti autori di alcuni furti di abbigliamento ed accessori avvenuti lo scorso mese di agosto all’interno di alcuni negozi di lusso del noto centro commerciale “Sicilia Outlet Village”, a Dittaino, nel cuore della provincia ennese. Si tratta di due giovani donne e di un 37enne, tutti palermitani.

I militari della Stazione Carabinieri di Agira, dopo la denuncia sporta dei responsabili dei negozi, sono riusciti a risalire alla identità degli indagati attraverso l’attenta visione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza presenti sia all’interno che all’esterno dell’Outlet e l’acquisizione dei dati delle autovetture in uso ai sospettati.

Le indagate, due giovani donne palermitane, con precedenti specifici, in concorso con un 37enne, anch’egli palermitano, approfittando della numerosa clientela sarebbero riusciti in quei giorni ad eludere la vigilanza dei commessi degli esercizi commerciali, manomettendo le placchette antitaccheggio collocate sulla merce. Sarebbero riusciti, in questo modo, ad asportare i capi di abbigliamento e alcuni accessori del valore di migliaia di euro, da due negozi di alta moda siti nel parco commerciale, raggiungendo poi il parcheggio antistante l’Outlet.

Le successive perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Enna, presso i domicili degli indagati, hanno permesso di recuperare parte della refurtiva, costituita da capi di vestiario griffati, borse e accessori di pelletteria per un valore di circa 3mila euro.