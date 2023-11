Raccuja: incontro pubblico per discutere il Pug

Un processo partecipativo per il piano urbanistico generale di Raccuja, cioè quello che un tempo si chiamava piano regolatore generale. E ciò che vuole realizzare l’amministrazione comunale di Raccuja, guidata dal sindaco Ivan Martella, secondo le previsioni dalla nuova legge urbanistica e dopo aver approvato le direttive con l’atto di indirizzo per il nuovo strumento di programmazione del territorio.

La partecipazione all’iter di redazione del nuovo piano risponde alla esigenza di condividere, comunicare, informare e ascoltare i cittadini, per favorire un dialogo con i soggetti interessati alla formazione del Pug. Per il sindaco Martella il percorso partecipativo ha come primario obiettivo favorire la conoscenza del Pug quale nuovo strumento di governo del territorio ed attivare forme di partecipazione con il coinvolgimento attivo della cittadinanza, degli operatori economici, degli enti e dei professionisti.

Il percorso partecipativo si inserisce all’interno della procedura di redazione del pug e nello specifico nella fase di studio e di consultazione preliminare e serve ad attivare la partecipazione reale, raccogliere i suggerimenti, le impressioni, le proposte e tutto ciò che si ritiene utile per la costruzione del “Quadro conoscitivo” e delle “Strategie del Piano”, in un reciproco confronto volto a migliorare la qualità delle scelte e il progetto di Pug.

La giornata di partecipazione si terrà sabato 4 novembre alle ore 16.00 presso il Castello Branciforti di Raccuja con la presenza dei progettisti e la partecipazione di cittadini, imprese, professionisti e ordini professionali.