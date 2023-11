Messina, elezioni universitarie, il Pd solidale con gli studenti per la battaglia di riconoscimento del loro voto

Solidarietà agli studenti per la battaglia di riconoscimento del loro voto che stanno coraggiosamente portando avanti in questi mesi.

Così il deputato regionale del Partito Democratico Calogero Leanza, e la componente della segreteria regionale del Pd con delega all’Università Antonella Russo, che ieri hanno partecipato al presidio studentesco in piazza Pugliatti, in cui hanno preso parte tutte le associazioni universitarie messinesi.

“L’Università vive ed esiste perché esistono gli studenti, che sono il cuore pulsante di questa Istituzione”, affermano i due esponenti politici. “Non rispondere positivamente alle loro istanze di maggiore rappresentatività per l’elezione del prossimo rettore, al netto di problematiche giuridiche relative a modifiche statutarie o regolamentari, non è un buon segnale”.

“Mai come ora – aggiungono Lenza e Russo – si sente la necessità di dimostrare ai ragazzi, che sono rimasti a studiare nella nostra città, che il voto per il prossimo rettore non può rimanere un privilegio della componente accademica, ma deve maggiormente coinvolgere i protagonisti dello studio universitario, che sono gli studenti, su cui poi le scelte inevitabilmente ricadono”.

Infine Leanza e Russo auspicano “nel rispetto delle normative vigenti, che i candidati alla carica di rettore e gli organi di governo dell’Istituzione si facciano carico espressamente ed immediatamente di tutelare un ampio coinvolgimento dei ragazzi nelle imminenti elezioni, e, al contempo, che il prossimo rettore, per tutto il prossimo mandato, valuti e accolga le proposte delle associazioni studentesche con atteggiamento inclusivo, come finora non è stato fatto”.