Capo d’Orlando – Gli studenti del Merendino a difesa dell’ambiente – VIDEO

Studio e difesa dell’equilibrio dell’ambiente attraverso il monitoraggio della qualità dell’aria per gli studenti dell’Istituto Superiore “Francesco Paolo Merendino” di Capo d’Orlando. Dati statistici e tecnici relativi a campionature rilevate proprio vicino alla propria scuola e analizzati secondo diverse prospettive e la progettualità messa in campo dai giovani per trovare soluzioni, insieme a due associazioni spagnole di Valencia. 5 i progetti realizzati e compresi nel macroprogetto Erasmus +KA210 Vet “I see the air education”, i cui risultati sono stati presentati lunedì in conferenza. Presenti, oltre alla dirigente e agli insegnanti che hanno coordinato i progetti, il sindaco di Naso, Gaetano Nanì, l’assessore di Capo d’Orlando Carmelo Galipò, il vicesindaco di Brolo, Carmelo Ziino, Salvatore Gurgone di Legambiente Nebrodi e Ignazio Di Gangi per il Parco dei Nebrodi.