Alcara Li Fusi: verso l’edizione 2024 di “Nebrodigusto”

Archiviata da poco più di un mese la seconda edizione di “NebroDiGusto”, già l’esecutivo di Alcara Li Fusi, guidato dal sindaco Ettore Dottore, visto il successo dell’iniziativa, pensa già all’edizione del 2024; si svolgerà nei giorni 7, 8, 14 e 15 settembre.

L’obiettivo è lo stesso: promuovere l’agroalimentare siciliano e quello del territorio dei Nebrodi. Il progetto si chiama “Nebrodigusto la Sicilia del Gusto, prodotti tipici e d’eccellenza, una nuova esperienza di territorio e di Sicilia”, per il quale è stata presentata all’assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea istanza di finanziamento secondo i programmi di promozione e valorizzazione di produzioni agricole e agroalimentare di rilievo regionale, nazionale e internazionale, focalizzati sull’incoming e/o sulla promozione mirata a mercati interni UE o extra-europei, con la creazione e l’incremento di catene di valore e filiere integrate della produzione, trasformazione e commercializzazione, la promozione di distretti produttivi integrati.

Alla base di questa istanza l’accordo di partenariato del comune di Alcara Li Fusi, ente capofila e la partecipazione del Parco dei Nebrodi, della federazione provinciale di Messina della Coldiretti, del Gal – Gruppo di Azione Locale Nebrodi Plus che ha la sede a Sant’Agata di Militello, della Pro Loco Akaret e dell’associazione “Alcara Borgonatura” di Alcara Li Fusi.

Lo stesso comune montano, insieme a quelli di Militello Rosmarino e Galati Mamertino con la compartecipazione della Pro Loco Akaret, presenterà un’iniziativa comune per il progetto esecutivo su riqualificazione ed efficientamento energetico di immobili comunali; in questa iniziativa è capofila il comune di Galati Mamertino. I tre comuni insieme parteciperanno al bando per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni per un importo complessivo di 1.380.000,00 euro.