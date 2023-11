Capo d’Orlando – Aperte le iscrizioni per il laboratorio di danza “Intrecci”, a cura di Dara Siligato

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al laboratorio Intrecci – laboratorio comunitario di danza al femminile a cura della performer e ricercatrice Dara Siligato. Il laboratorio gratuito si terrà a partire dal 26 Novembre presso lo Spazio LOC di Capo d’Orlando.

Intrecci è un Laboratorio comunitario e un’azione performativa che intesse un dialogo tra spazio collettivo e danza. La Danza non come maniera di muoversi, ma come condizione, gesto che genera una comunicazione, una fonte, un Archè discorsivo tra noi e l’altro, tra intimo e collettivo. All’interno del territorio corpo, troviamo gesti abitati che riconducono a memorie, che vanno oltre il narrativo, sono tracce genetiche, imprinting che appartengono a tutti a prescindere dal luogo di origine, status sociale o culturale.

Si tratta di forze e segni, di fili e ricami che animano i cuori, quasi insiti nel DNA umano, conducono a emozioni di condivisione a Intrecci. L’arte dell’Intreccio, della tessitura, nella sua dimensione echeggiante del gesto primigenio, ci riporta a questo pensiero, “Essere tessuti ed intrecciati alla vita”.

Queste forze sono intimamente connesse le une alle altre, un certo movimento compiuto in uno specifico luogo, si ripercuote e compromette, sia indirettamente che direttamente, altri luoghi. Ecco che siamo di fronte ad un patto, un’ alleanza, un “Intreccio”. L’azione si anima in ascolto con le circostanze, con la realtà abitativa, nel luogo. Intrecciando corpi, parole, suono e movimento a sguardi, contatti e relazioni.