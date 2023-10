Sant’Angelo di Brolo: indagato per droga dagli arresti domiciliari al carcere

I carabinieri della stazione di Sant’Angelo di Brolo hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 53enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti.

E’ stata emessa dal gip del Tribunale di Patti Andrea La Spada, su richiesta della Procura della Repubblica di Patti, diretta dal procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo.

La misura cautelare maggiormente afflittiva scaturisce dall’attività condotta, lo scorso 18 ottobre, dai militari della Stazione Carabinieri di Sant’Angelo di Brolo; durante un servizio di controllo del territorio, avendo notato un’autovettura parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’uomo ristretto agli arresti domiciliari, con all’interno una persona chiaramente in attesa, hanno deciso di eseguire una verifica più approfondita. E’ stata riscontrata la presenza di un estraneo presso il domicilio del 53enne che, alla vista del carabinieri, tentava di allontanarsi.

Da ulteriori approfondimenti si è accertato che il visitatore, residente nel capoluogo peloritano e gravato da precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, aveva al seguito una considerevole somma di denaro di cui non riusciva a dare un’adeguata giustificazione.

Per quanto sopra, avendo riscontrato come il 53enne, recentemente condannato alla pena di 5 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti, avesse violato il divieto di comunicare con persone estranee, i carabinieri di Sant’Angelo di Brolo hanno documentato tutto all’autorità giudiziaria, prospettando la necessità di una misura cautelare maggiormente afflittiva.

La Procura della Repubblica di Patti ha prospettato specifica richiesta al gip e quest’ultimo ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura cautelare personale meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Da qui i militari della Stazione Carabinieri di Sant’Angelo di Brolo hanno arrestato l’uomo, conducendolo presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.