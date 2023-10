Sant’Agata Militello: ha chiesto denaro ai nonni e di fronte al loro rifiuto li ha aggrediti; ora non potrà avvicinarsi a loro

Non si potrà avvicinare ai propri nonni materni, nè potrà comunicare con loro e dovrà tenersi ad una distanza di 300 metri. Così ha deciso il gip del tribunale di Patti nei confronti di un trentaseienne santagatese, rilevando che la sua condotta è: “rivelatrice di una personalità violenta e irascibile”.

Da qui la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e del divieto di ogni comunicazione con le persone offese a carico dell’uomo accusato di stalking.

Sono stati gli agenti del commissariato di Sant’Agata di Militello a condurre le indagini, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Patti, consentendo di acquisire un quadro accusatorio a carico di un soggetto che – allo stato – è provvisoriamente accusato di atti persecutori nei confronti dei propri nonni materni, nonché di aver provocato loro lesioni personali.

L’uomo avrebbe richiesto insistentemente denaro ai propri nonni materni, i quali, stanchi delle continue richieste, hanno opposto un diniego telefonico, al quale è seguito un secondo diniego rivolto alla figlia dell’accusato, mandata appositamente dai nonni per pretendere il denaro; la terza richiesta di denaro del trentaseienne sarebbe sfociata in una irruzione presso l’abitazione dei nonni e nella messa a soqquadro del loro appartamento. In questa circostanza il trentaseienne avrebbe afferrato al collo la propria nonna provocandole una ferita successivamente refertata presso l’ospedale santagatese.

Il gip del tribunale di Patti ha valutato positivamente gli indizi raccolti, le dichiarazioni delle persone offese e di quanti hanno assistito all’ultimo episodio violento, collegandolo a precedenti comportamenti.

Dopo le formalità di rito l’indagato è stato quindi diffidato a non avvicinarsi ai propri nonni, a non comunicare con loro in qualsiasi forma ed a tenere una distanza di almeno 300 metri.