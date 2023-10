San Piero Patti: operativo il servizio di prevenzione, screening e gravidanze a basso rischio

E’ attivo presso il consultorio familiare dell’Asp a San Piero Patti il servizio di prevenzione, screening e gravidanze a basso rischio. Sarà svolto presso la struttura sampietrina ogni venerdì a cura della dottoressa Giada Labate.

Per usufruirne basterà prenotare l’appuntamento tramite il seguente numero telefonico 0941 244127, attivo ogni venerdì dalle 11,00 alle 12,00.

L’amministrazione guidata da Cinzia Marchello conferma il proprio impegno per il mantenimento e il miglioramento di questo importante servizio. Il consultorio familiare, infatti, localizzato nell’ex ospedale civico “Paladini Bua” che oggi ospita anche il poliambulatorio e il PTE, da anni svolge sul territorio un servizio insostituibile in termini di assistenza e cura sanitaria soprattutto per la popolazione femminile.

Questa struttura sanitaria si è sempre distinta come punto di riferimento per tutti i

comuni del comprensorio e per questo motivo l’amministrazione sampietrina continuerà a

impegnarsi per il suo potenziamento.