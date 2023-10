Piraino – Incendio in c.da Salinà. Lanciato appello per salvare cani e gatti

Continua a bruciare la terra in Sicilia. Anche questa sera un incendio sta colpendo il messinese e questa volta è Piraino l’epicentro delle fiamme.

Le fiamme sono intense in c.da Salinà, dove l’incendio è giunto vicino alle abitazioni.

In pericolo, oltre agli uomini, anche gli animali. Un appello è stato lanciato da una cittadina, proprio in c.da Salinà: “C’è bisogno di aiuto per spostare i cani e i gatti per precauzione, il fuoco è in prossimità dell’abitazione, l’aria è irrespirabile e il vento di scirocco spinge le fiamme in direzione dell’abitazione, uno stallo provvisorio per questa notte, qualsiasi cosa andrà bene, l’importante è metterli al sicuro.

Chiunque possa aiutare chiami Celestina Princiotto 3294534227”