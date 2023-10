Altro derby in vista per la Infodrive Capo d’Orlando. Dopo la rimonta vittoriosa contro Rende, in uci la squadra di coach Bolignano ha saputo rimontare ben 16 punti di svantaggio nell’ultimo periodo, i biancoazzurri fanno visita nel turno infrasettimanale al Basket School Messina, allenato da una vecchia conoscenza come Pippo Sidoti.

Appuntamento domani sera a Messina, con Palla a 2 alle 20 al PalaTracuzzi.