Capo d’Orlando – I ragazzi del Liceo Sportivo a colloquio con l’oro olimpico Giuseppe Abbagnale – VIDEO

Non è cosa di tutti i giorni trovarsi a dialogare con un atleta oro olimpico. Soprattutto se si tratta di una vera e propria leggenda dello sport Italiano come Giuseppe Abbagnale, vincitore di due ori olimpici nel canottaggio, a Los Angeles 1984 e Seul 1988 insieme al fratello Carmine, portabandiera italiano a Barcellona 1992, in cui fu il capitano della spedizione tricolore.

Abbagnale oggi è presidente della federazione canottaggio ed è giunto nei giorni scorsi al Porto Marina di Capo d’Orlando per parlare della sua esperienza con gli alunni delle classi 4 e 5 del Liceo Sportivo Lucio Piccolo.

Foto e riprese di Natale Arasi