Sant’Agata Militello, 10 emendamenti al regolamento dei parcheggi proposti da 4 consiglieri di maggioranza

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, i consiglieri del gruppo “Sant’Agata Futura”, Alberto Ferraù, Daniela Pilato, Ivanboris Sberna e Antonio Vitale, hanno presentato dieci emendamenti allo schema del nuovo regolamento sulla gestione dei parcheggi a pagamento.

In particolare, le modifiche proposte prevedono di dimezzare le tariffe per gli abbonamenti agevolati ai cittadini residenti nelle aree interessate dalle “zone blu”, la reintroduzione della tolleranza gratuita di dieci minuti, l’esenzione dal pagamento della sosta, senza limiti di tempo, per i medici di base durante le visite domiciliari, per i portavalori, per i mezzi dei servizi pubblici (telefonici, elettrici, gas), per gli ufficiali giudiziari e per gli amministratori comunali in servizio. Inoltre, è stato proposto di reintrodurre il “RosaPass”, rivolto alle donne in stato di gravidanza o con prole fino a due anni di età, per le quali si prevede l’esenzione dal pagamento. Infine, è stato chiesto di eliminare dal regolamento la disposizione che prevede il pagamento della sosta anche nei giorni festivi sul lungomare durante i mesi estivi.

Lo scorso 14 settembre gli stessi consiglieri del gruppo “Santagata Futura” avevano sollevato alcune criticità relative alla gestione troppo inflessibile da parte degli ausiliari del traffico preposti ai controlli, dopo aver raccolto le lamentele dei cittadini. Un input per i giovani consiglieri che hanno così approfondito tutta la tematica e cercato possibili aggiustamenti da apportare al regolamento con le conseguenti proposte in consiglio comunale.

“Tenuto conto che le modifiche avanzate vanno nella direzione della riduzione dei costi per i cittadini e di una gestione più equilibrata del servizio, si auspica che sulle stesse si determini un’ampia convergenza e condivisione politica.” dichiarano i consiglieri in una nota.