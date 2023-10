L’amastratina Mariangela Biffarella vince il premio letterario nazionale Torresano di Asola (MN)

Prestigioso riconoscimento, ancora uno è il caso di sottolinearlo, per Mariangela Biffarella, insegnante elementare di Mistretta, dedita alla scrittura e al mondo letterario dal 2004, che nel tempo ha partecipato, ottenendo ottimi risultati, ad importanti premi letterari con racconti, fiabe, poesie e romanzi.

Il suo “La figlia della luna piena” ha ottenuto il primo Premio Letterario Nazionale “Andrea Torresano” sezione narrativa a tema, di Gilgamesh Edizioni e giunto alla della IX Edizione. Il premio è stato organizzato dalla casa editrice, col Patrocinio della Città di Asola (MN) – Città della stampa –, in onore del grande stampatore asolano Andrea Torresano, suocero di Aldo Manuzio. In palio la pubblicazione delle opere vincitrici all’interno delle collane di Gilgamesh Edizioni e un piccolo premio in denaro per i tre finalisti assoluti di ogni Sezione, elargito dall’Amministrazione comunale di Asola.

Ecco l’elenco completo dei finalisti:

Sezione A – Narrativa a tema libero

Finalisti:

1º Posto vincitore assoluto Narrativa a tema libero: Mariangela Biffarella con La figlia della luna piena (opera vincitrice che verrà pubblicata con regolare contratto editoriale);

2º Posto ex aequo Narrativa a tema libero: Silvia Morotti con Anche se è notte;

2º Posto ex aequo Narrativa a tema libero: Danilo Cannizzaro con Sotto il cuscino;

3º Posto Narrativa a tema libero: Gianni Antonio Palumbo con Prosimetro del desiderio.

Sezione B – Narrativa gialla

Finalisti:

1º Posto vincitore assoluto Narrativa gialla: Luciano Ballerini con Scarpe di tela in inverno (opera vincitrice che verrà pubblicata con regolare contratto editoriale);

2º Posto Narrativa gialla: Alver Metalli con L’Eredità di Madama;

3º Posto Narrativa gialla: Gregorio Conti con Il mio Marlin.

Sezione C – Poesia

Finalisti

1º Posto vincitore assoluto Poesia: Giuseppe Nigretti con Diario Di-aria (opera vincitrice che verrà pubblicata con regolare contratto editoriale);

2º Posto Poesia: Guglielmo Aprile con Puer aeternus;

3º Posto Poesia: Rodolfo Vettorello con Noi come siamo.