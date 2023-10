Caronia: la 22° edizione di “Porcelli e Porcini” – VIDEO

Piazza Caronesi nel mondo gremita per l’edizione numero 22 di Porcelli e Porcini, sagra che ormai rappresenta un appuntamento enogastronomico autunnale consolidato per il comprensorio dei Nebrodi.

Un weekend, quello che ha preso il via venerdì 27 ottobre e che si è concluso ieri, domenica 29 ottobre, dedicato principalmente ai due prodotti gastronomici di punta dei Monti Nebrodi, il suino nero e i funghi porcini, con l’approfondimento tematico nel convegno sulla filiera del suino nero e il mercato estero e la presentazione del progetto Life Again to Caronia, ma anche alla valorizzazione della storia e delle bellezze architettoniche del piccolo centro montano con visite guidate.

Caronia si è animata per tre giorni di presenze giunte da tutto l’hinterland, luci e colori, sapori e profumi per un evento che valorizza non solo il buon cibo, ma anche all’artigianato locale, senza dimenticare l’intrattenimento per grandi e piccini e la buona musica.

Soddisfatto il primo cittadino Giuseppe Cuffari:” Per noi è il secondo anno in cui abbiamo organizzato questa manifestazione. Siamo stanchi, ma molto soddisfatti della manifestazione e della riuscita della serata. Quest’anno l’abbiamo articolata in modo leggermente diverso” spiega Cuffari ”per dare un po’ più di ordine ed una impronta diversa, ma siamo veramente contenti della riuscita dell’evento”.

Soddisfazione ha espresso anche Basilio Musarra Assessore al Turismo e ai grandi eventi della giunta Cuffari, impegnato in prima persona nell’organizzazione della sagra “Un lavoro incredibile, la piazza è piena e dimostra che l’evento è stato fatto bene” ha detto Musarra. “Speriamo di capitalizzare e di valorizzare questa sagra. Su 15 operatori che hanno partecipato” aggiunge” 12 sono commercianti di Caronia, mentre gli altri tre arrivano da fuori.”

Ora l’appuntamento è per il prossimo anno e chissà che non ci siano altre novità già pronte per far crescere questa manifestazione.