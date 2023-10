Sinagra – Presentato il libro “I raccoglitori della Mortella e il Tetratragikon di Paolo Oteri” di Giovanni Barresi

In occasione della VII edizione del salotto letterario itinerante “Ottobre si veste di giallo”, nella giornata di Venerdì 27 Ottobre 2023 è stato presentato il libro “I raccoglitori della Mortella e il Tetratragikon di Paolo Oteri” del medico Giovanni Barresi. Un’idea riproposta per il settimo anno consecutivo quella della Pro Loco di Sinagra, con l’intento di invogliare alla lettura di costruttivi ed intriganti gialli.

“I raccoglitori della Mortella e il Tetratragikon di Paolo Oteri” è l’ultima opera dello scrittore Barresi.

Dopo i saluti della Presidente della Pro Loco Vincenza Mola, il Dr. Orazio Costa ha avuto il piacere di presentare l’opera nella splendida location messa a disposizione dal Bar Calamunci, a un discreto pubblico.

Il Dr. Costa mette in risalto come il libro è una lettera d’amore nei confronti dei Nebrodi e dei suoi loghi fonte di ispirazione e di ritrovo.

L’autore racconta in modo appassionato, quasi erotico la sua Messina e tutto quello che la costituisce, dalle storie al cibo.

Tra le pagine troviamo anche un omaggio a Sinagra, che ha influenzato l’autore durante alcune visite e presentazioni passate, tanto da farsi immortalare per un punto di scolta per la storia che Barresi ha voluto raccontare.

A far da sfondo alla presentazione vi erano i quadri dei due artisti Lella Raimondi che durante il suo breve intervento ha voluto sottolineare come la sua arte si riallacci al mondo femminile, al bisogno della donna sempre di essere protetta in quanto speciale e Vito Natoli che invece ha scelto di concentrarsi su quello che purtroppo il mondo ci propina in quest’ultimo periodo, le guerre, con una forte denuncia attraverso le sue opere.

Soddisfatta la Presidente Vincenza Mola per la partecipazione dei suoi ospiti e del pubblico all’evento e per questo ringrazia calorosamente tutti per la loro disponibilità ma principalmente il Bar Calamunci,e la fiorista Piazza per l’addobbo floreale che ha donato un tocco magico all’evento.