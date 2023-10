Milazzo: “12 CM sopra i tacchi” un corso rivolto a tutti coloro che vogliono riscoprirsi

Domani, domenica 29 ottobre 2023 a partire dalle ore 9:00, nei locali della sezione provinciale di San Marco a Milazzo dell’AIPD Milazzo – Messina si svolgerà un corso di alta formazione dal titolo “12 CM sopra i tacchi”.

Una giornata dedicata al portamento, allo stile, alla fotografia e alla motivazione e rivolto a tutti coloro che hanno il desiderio di migliorarsi in passerella, ma anche nella vita quotidiana riscoprendosi e valorizzando le proprie capacità.

L’evento è organizzato dall’ARF Spettacoli, già protagonista per la Sicilia Orientale con i concorsi Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Iver e Talent Kids, e diretto dal Fashion Coach calabrese Alfredo Bruno, titolare dell’Academy “MisSposi Italia” che collabora con l’ACSI ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.

Sarà una full immersion intensa ricca di momenti che animeranno il corso; tra la teoria iniziale, alle prove, ai consigli, alle fotografie di Giovanni Lombardo e Samuele Patanè e ai video che racconteranno le emozioni dei partecipanti.

Come dice Nuccia Sottile, responsabile del corso: “siamo molto contenti di aver organizzato questo corso e di avere tra noi un grande professionista come ALfredo Bruno, sarà il primo di una lunga stagione che stiamo programmando pensando solo al bene di tutti coloro che si avvicineranno alla nostra realtà, desidero ringraziare in primis il Presidente dell’AIPD Roberto Caizzone per la grande disponibilità, i partecipanti e tutti i nostri collaboratori da Nino Stramandino a Danila Pollicino, a Roberto Tamagno e ai fotografi Giovanni e Samuele. Siamo una grande squadra che ha voglia sempre di crescere e migliorarsi grazie anche al nostro faro Francesco Anania che ci illumina sempre con tante iniziative”

Dopo il corso sono già programmate tre selezioni dei concorsi Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over, Talent Kids e Ragazza e Ragazzo dell’Anno che animeranno questo fine 2023, due a Villa Cuciti di Milazzo e una al Centro Commerciale Maregrosso di Messina.

Per qualsiasi informazioni basta chiamare il 339 8254709