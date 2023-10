Calcio – Il programma del weekend nel messinese. Trapani-Igea Virtus, in Eccellenza Rocca Acquedolcese-Nebros

Si torna in campo per il weekend calcistico. In serie C il Messina prova a rifarsi dopo la sconfitta subita contro il Brindisi in casa e visita il Crotone domenica allo “Scida” per l’undicesima giornata del girone C.

Otto vittorie dei pitagorici contro le due ospiti nel quadro dei precedenti tra le due squadre giocati in campionato. Crotone che parte sicuramente favorito, ma il Messina deve mettere in campo orgoglio e passione.

In serie D stasera anticipo di lusso al Provinciale di Trapani, la capolista contro la Nuova Igea Virtus: 8 vittorie su 8 incontri per il Trapani, con 24 gol fatti e solo uno subito numeri da promozione. La Nuova Igea Virtus comunque ci proverà.

Il Sant’Agata, dopo la beffa subita contro la Reggina, con la vittoria ottenuta nei minuti finali, poi sfumata a tavolino a causa di un errore nello schieramento degli Under, domani attende l’Acireale al Fresina.

In Eccellenza Girone B, domani derbyssimo nel nuovo impianto di Acquedolci (a porte chiuse), tra Rocca Acquedolcese e Nebros: partita da tripla. Interessante anche la gara tra Milazzo e Paternò al Salmeri: con una vittoria il Milazzo potrebbe decisamente puntare in alto.

Ottavi di coppa in Promozione, con il campionato che osserva un turno di riposo. Stasera Città Galati – Pro Mende, domani Valle del Mela- Rosmarino.

In Prima Categoria, girone B domani spicca Comprensorio Tindari – Orlandina a Gliaca di Piraino, entrambe alla ricerca di punti per rimanere in scia del Bagheria, a punteggio pieno dopo 5 turni