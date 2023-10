Regione – Centri per l’impiego: pubblicato il decreto di scorrimento delle graduatorie del concorso

Si aprono le porte della Regione Siciliana per 150 idonei al concorso dei Centri per l’impiego nelle due qualifiche di “Istruttore amministrativo contabile” e di “Operatore del mercato del lavoro”. Nella pagina del dipartimento regionale della Funzione pubblica ( questo il link ) è stato pubblicato il decreto di scorrimento delle due graduatorie riguardanti i profili Cpi Iac – Cpi Oml, approvate lo scorso mese di luglio. Il provvedimento si era reso necessario a seguito delle rinunce dei vincitori di concorso avvenute al momento della scelta della sede o come conseguenza dell’opzione verso altri profili.

«Manteniamo l’impegno di coprire entro l’anno i posti messi a concorso per i Centri per l’impiego che si erano resi disponibili a seguito di rinunce da parte dei vincitori. Grazie al lavoro della dirigente generale del dipartimento, Carmen Madonia, e di tutto il personale, 150 giovani potranno coronare a breve il sogno di un posto di lavoro nella pubblica amministrazione», ha detto l’assessore delle Autonomie locali e della funzione pubblica, Andrea Messina. Il rappresentante del governo Schifani evidenzia come gli uffici siano al lavoro per definire al più presto, ovvero subito dopo l’approvazione del rendiconto e del consolidato della Regione, le assunzioni dei vincitori di concorso.