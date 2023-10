Patti: festività di fine ottobre e di inizio novembre, disposta apposita chiusura del lungomare di Patti Marina

In coincidenza con le festività di fine ottobre e di inizio novembre, l’amministrazione comunale di Patti ha deciso di chiudere il lungomare di Patti Marina.

Nell’ordinanza del comandante della polizia municipale di Patti Maria Mazzone è stato evidenziato come dalle ore 19.00 di martedì 31 ottobre alle ore 08:00 di giovedì 02 novembre, è disposta la chiusura al transito e alla sosta della corsia lato monte di via Capitan Filippo Zuccarello nel tratto compreso tra l’incrocio con la via D’Annunzio e l’incrocio con la via Santa Caterina.

Sempre dalle ore 19.00 di martedì 31 alle ore 02.00 di mercoledì 1 novembre, è disposta

altresì la chiusura al transito e alla sosta della corsia lato mare di via Capitan Filippo Zuccarello nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Santa Caterina e l’incrocio con la via D’Annunzio.