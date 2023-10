Caronia: da oggi a domenica la 22° edizione di “Porcelli e Porcini”

E’ alla 22° edizione la festa del mangiar bene “Porcelli e Porcini” che inizia oggi e si conclude domenica a Caronia; per l’amministrazione comunale di Giuseppe Cuffari è l’edizione numero 2, ma questa festa si perde negli anni passati ed il suo blasone se lo è conquistato quando ancora erano pochissime o addirittura non erano in programma manifestazioni di questo tipo. L’evento punta sul suino nero e sui funghi porcini, per portare a Caronia visitatori da tutta la Regione e soprattutto quelli stranieri, a cui piacciono molto non solo le degustazioni, ma anche i comuni che si caratterizzano per vicoli e angoli suggestivi, le superfici boschive e la cultura. Per il resto a questa festa non mancheranno musica e spettacoli.