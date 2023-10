L’Infodrive Capo d’Orlando vince a Ragusa il big match ed è prima in classifica in solitaria. I biancoazzurri di coach Bolignano espugnano il PalaPadua per 65-68, al termine di una gara combattuta.

Cuore, gioco e grinta per l’Orlandina, che espugna un campo difficilissimo e caldissimo.