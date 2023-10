Ennesima notte di fuoco in provincia di Messina. Incendi in tutta la zona tirrenica. In particolare sono state evacuate Condrò e San Pier Niceto, con i cittadini costretti a rifugiarsi nelle chiese.

Incendi anche a Castroreale, Caronia, Mistretta e Gioiosa Marea. In fumo ettari di macchia mediterranea. Povera la nostra Sicilia.