Capo d’Orlando – Cade e si procura ferite alla testa e al volto, anziana trasferita in Elisoccorso

Incidente durante le celebrazioni della vigilia della festa di Maria SS. a Capo d’Orlando. Una donna, mentre passeggiava per le vie del paese, è caduta ed ha riportato diverse ferite alla testa e al volto. L’ambulanza del 118, intervenuta nel centro orlandino, viste i traumi riportati dall’anziana, ha deciso di chiamare l’elisoccorso, per trasportare la donna in ospedale a Messina per tutte le cure del caso.

L’elisoccorso è atterrato nella zona di Pissi intorno alle 12.45, per poi ripartire alla volta di Messina.