Sant’Agata Militello, seduta “Question Time” per il consiglio comunale: si parla di scuolabus, strade e Ati Idrico

E’ stata convocata per il prossimo 24 ottobre alle 16 la speciale seduta “question time” del consiglio comunale di Sant’Agata di Militello. Si tratta di una seduta particolare in cui vengono discusse esclusivamente le interrogazioni a risposta orale, presentate dai consiglieri, che possono illustrare le loro interrogazioni in un massimo di 5 minuti. Il sindaco o l’assessore competente delegato avrà poi lo stesso tempo per rispondere. Inoltre alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante o uno solo tra i consiglieri interroganti, contenendo il suo intervento in un massimo di 5 minuti.

All’ordine del giorno ci sono l’interrogazione del consigliere di minoranza Giuseppe Puleo sul “disservizio scuolabus”, l’interrogazione dei consiglieri Puleo, Starvaggi, Alascia e Caruso sul percorso alternativo di accesso in contrada Cavarretta e Calarco ed infine l’interrogazione presentata dagli stessi consiglieri sull’adesione del comune di S. Agata di Militello alla società partecipata Messinacque S.p.A.