Rischio incendi, anche domani allerta rossa a Messina, Catania, Trapani e Palermo. Ancora Scirocco

Anche per la giornata di domani venerdì 20 ottobre la protezione civile regionale ha emesso un allerta rossa per il rischio di incendi per le province di Messina, Trapani, Palermo e Catania. Livello di allerta arancione, invece, sul resto dell’Isola.

A farla da padrone, per la giornata di domani, secondo i meteorologi di 3B Meteo sarà un sensibile aumento delle temperature, in particolare nei valori massimi, con punte che potrebbero superare i 35 gradi nel palermitano. I venti di Ostro e Scirocco domineranno impetuosi fino a domani con raffiche prossime alla soglia dei 60-80 km/h sui rilievi e allo sbocco delle valli. A seguire arriverà la seconda perturbazione di ottobre con piogge e temporali che arriveranno anche sulla Sicilia centro settentrionale nella prima parte della giornata di sabato.

Domani, sul versante tirrenico, in particolare, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, salvo la presenza di qualche addensamento serale.