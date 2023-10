Messina, commissario di Polizia Municipale Giardina aggredito durante un controllo. Solidarietà da Cisl e sindaco

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, esprime solidarietà al commissario della Polizia Municipale, Giovanni Giardina, aggredito questa mattina durante un controllo sull’ambulantato selvaggio. A quanto pare Giardina stava effettuando un controllo su due ambulanti in Via La Farina. Secondo le prime informazioni sarebbero intervenuti i sanitari del 118.

“Bisogna affermare sempre la cultura del rispetto delle persone e dei principi di una equilibrata e pacifica convivenza, condannando ogni forma di violenza” ha detto il sindaco di Messina Federico Basile via social.

“Al comandante della Polizia Metropolitana e vicario della polizia municipale, Giovanni Giardina, vittima oggi di questo atto di aggressione e prepotenza esprimo tutta la mia vicinanza e quella della Giunta, augurandole una pronta ripresa fisica. E colgo l’occasione per ringraziare l’intero corpo della Polizia municipale alle prese con il non facile compito di mantenere l’ordine urbano, non solo nelle norme della viabilità ma proprio nella crescita dell’educazione civica” scrive il sindaco.

“Giardina si è sempre distinto per la sua battaglia per la legalità e siamo vicini a lui ed a tutti gli uomini della Polizia Municipale che ogni giorno lavorano in strada. Siamo certi che questo episodio non sarà un deterrente nella sua attività quotidiana volta al rispetto della legge e delle normative” afferma Alibrandi.