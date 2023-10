I residenti di contrada Cicero di San Giorgio di Gioiosa Marea sono in fibrillazione per l’istallazione di un’antenna di telefonia mobile in un sito vicino alle loro abitazioni e ad un parco giochi. Fino ad ora a nulla sono serviti i contatti con l’amministrazione, le proteste e pec inviate perché venisse scelto un sito alternativo. Queste le posizioni dei residenti e dell’amministrazione La Galia.