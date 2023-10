Capo d’Orlando – La scuola Spazio Danza si esibirà a Disneyland Paris

È con grande entusiasmo che la scuola di danza “Spazio Danza” di Capo d’Orlando annuncia di essere stata selezionata per portare il proprio spettacolo “The Greatest Show” a Disneyland Paris.

Si tratta di una pietra miliare straordinaria nella storia della rinomata scuola di danza orlandina: è la prima volta infatti che una scuola italiana viene invitata a esibirsi presso il magico e prestigioso regno dei parchi Disney.

L’esibizione, che avrà luogo il 29 Aprile 2024, coincide tra l’altro con la Giornata Mondiale della Danza, un giorno dedicato a celebrare l’arte del movimento in tutto il mondo.

Un’occasione ancor più significativa considerando che quest’anno segna anche il centenario della Disney. Essere parte integrante di queste celebrazioni eccezionali è un onore per Spazio Danza, che si impegna da sempre a promuovere l’eccellenza nella danza e nell’arte a Capo d’Orlando.

«Spazio Danza è estremamente orgogliosa di rappresentare Capo d’Orlando, la Sicilia e l’Italia in questo evento straordinario a Disneyland Paris», ha dichiarato Valentina Rinoldo, la direttrice della scuola.

«Siamo grati per questa opportunità unica e ci impegneremo per offrire uno spettacolo indimenticabile a un pubblico internazionale» continua Martina Rinoldo, coreografa e regista dello spettacolo che le giovani allieve Spazio Danza porteranno in scena sul palco del teatro di Disneyland Paris.

L’evento non solo rappresenta un riconoscimento dello straordinario talento delle giovani ballerine, ma è anche un tributo all’impegno costante della scuola nell’incoraggiare la passione per la danza e nell’ispirare generazioni di futuri artisti.

L’esibizione a Disneyland Paris sarà un’esperienza magica e indimenticabile per le allieve di Spazio Danza, che porteranno sul palco tutta la loro energia, talento e dedizione. Questo evento segnerà una tappa significativa nella storia della scuola e rimarrà un ricordo prezioso nella vita di coloro che parteciperanno.