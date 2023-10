Capo d’Orlando: Alla regata del Cappero e della Malvasia hanno partecipato anche i ragazzi dell’AIPD Milazzo – Messina

Un’altra grande esperienza velica per i ragazzi dell’AIPD Milazzo – Messina che hanno partecipato a bordo delle barche Aria e Frank alla XXX^ Regata del Cappero e della Malvasia.

All’evento, organizzato dallo Yatch Club di Capo d’Orlando affiliato alla Federazione Italiana Vela, hanno partecipato ben 45 barche che partite dal porto orlandino sono arrivate ai faraglioni di Lipari dopo circa 4 ore di navigazione.

I ragazzi Gionni Lentini, Giuseppe Stramandino, Giuseppe Merlino, Francesco Pianese e Michele Galati a stretto contatto con l’acqua, che influenza il corpo e la mente, hanno potuto apprezzare tutte le emozioni che genera il mare, la tranquillità e la sensazione di benessere, ma nello stesso tempo seguendo le indicazioni dell’ingegnere Francesco Fulci e del Dottor Franco Badessa, responsabili delle due barche a vela, hanno lavorato per portare a termine la regata nonostante il debole vento.

Alla fine classico bagno a mare, premiazione, cena e tanto divertimento per una giornata che rimarrà un ricordo indelebile per i cinque ragazzi e per l’equipaggio della Lega Navale Milazzo.