Acquedolci – Morte di Federico Latteri: i familiari cercano la verità – VIDEO

Non hanno nessuna intenzione di arrendersi, i familiari di Federico Latteri, il ciclista di 53anni morto il 24 luglio 2022. L’uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla SP 162 bis che da Sant’Agata Militello conduce a Torrenova. La sua bici impattò contro una Toyota, condotta da una donna.

La procura di Patti, che aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico della conducente ha archiviato nei giorni scorse il procedimento. La famiglia che ha precisato di non cercare a tutti i costi un colpevole, vuole però trovare la verità sulla morte del loro caro, verità che secondo loro non sarebbe emersa in modo chiaro.