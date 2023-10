San Pier Niceto, stava dando fuoco ai rifiuti in un’area rurale, denunciato

I carabinieri della stazione di San Pier Niceto hanno denunciato un 73enne, presunto responsabile del reato di combustione illecita di rifiuti.

I militari dell’Arma hanno sorpreso un uomo, poi identificato nel 73enne, in un’area rurale sita in località Barone, mentre stava dando fuoco ad un cumulo di rifiuti; si trattava di bottiglie di plastica, una sedia e una vecchia valigia verosimilmente in materiale sintetico.

I Carabinieri hanno bloccato l’uomo, individuato quale utilizzatore del fondo ed hanno provveduto a spegnere le fiamme scongiurando così conseguenze più gravi per l’ambiente e il territorio circostante.

L’area interessata dal rogo è stata sequestrata in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato invece denunciato ed ora dovrà rispondere del reato di combustione illecita di rifiuti.