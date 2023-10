Gioiosa Marea: petizione, diffide e richieste per l’antenna da impiantare in contrada Cicero

Una petizione, alcune diffide e la richiesta di discutere l’argomento in consiglio comunale, convocato in seduta aperta e infine l’incarico ad un legale. Tutto questo si riferisce all’istallazione di un’antenna Iliad nel territorio di San Giorgio di Gioiosa Marea, situazione che è stata portata anche all’attenzione dell’Arpa, della Soprintendenza dei beni culturali di Messina, della stazione dei carabinieri di Gioiosa Marea, dell’amministrazione comunale, della presidenza del consiglio comunale e dell’ufficio tecnico di Gioiosa Marea.

La vicenda dell’istallazione di un’antenna Iliad nel territorio comunale è stata già al centro di due ricorsi amministrativi, uno al Tar e uno al Cga, dopo l’iniziativa che è stata adottata dal comune tirrenico, che, lo ricordiamo, nel dicembre 2021, ha adottato il regolamento per l’istallazione degli impianti di telefonia mobile.

A differenza di quanto avvenne nel 2022, questa volta sono stati i cittadini ad attivarsi e soprattutto i residenti di contrada Cicero. Il 19 settembre scorso hanno inviato all’amministrazione comunale una diffida, evidenziando le preoccupazioni per l’esposizione ai campi elettromagnetici, poi il 7 ottobre scorso è stata inviata la richiesta per discutere sull’istallazione dell’antenna in consiglio comunale che, in linea di massima, potrebbe essere convocato in seduta aperta nei primi giorni di novembre.

Infine una nuova istanza è stata inviata il 12 ottobre scorso evidenziando questioni attinenti il cantiere. Tutto quanto è propedeutico alla valutazione in via preliminare sull’installazione di una stazione radio base per il servizio di telefonia mobile e tecnologie assimilate nei pressi della contrada Cicero della frazione San Giorgio di Gioiosa Marea.