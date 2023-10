Contrasto a finti rapporti di lavoro in agricoltura, protocollo tra INPS di Messina e Procura di Patti

Grazie alla proficua collaborazione tra l’Istituto e la Procura della Repubblica di Patti è stato sottoscritto, in data 11 ottobre u.s., tra il Direttore provinciale INPS Messina, dott. Gaetano Minutoli, e il Procuratore della Repubblica, dott. Angelo Cavallo, un Protocollo d’Intesa finalizzato ad un più efficace contrasto dei rapporti di lavoro fittizi in agricoltura, prevenendo abusi e sanzionando fenomeni di irregolarità sostanziale.

L’Accordo mira a rafforzare le sinergie in atto, evitando erogazioni indebite o, qualora già avvenute, procedendo alla constatazione e alla notificazione di tutti gli addebiti ed illeciti amministrativi riscontrati dal funzionario di vigilanza INPS, che collaborerà, comunicando contestualmente alla Procura la notizia di reato, al dovuto accertamento delle relative responsabilità penali individuali, ma anche alla ricostruzione del più ampio contesto ambientale di riferimento.

Il Protocollo si pone, pertanto, l’ambizioso obiettivo di guardare oltre il singolo illecito, per colpire fenomeni strutturati quale reale strumento di lotta alla criminalità organizzata.