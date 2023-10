Montalbano Elicona – Un fiume di partecipazione all’iniziativa: “Settimana Nazionale della Protezione Civile”

Si è svolta, venerdì 13 ottobre, a Montalbano Elicona, una grandissima iniziativa che ha coinvolto centinaia di cittadini.

Nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Prefettura di Messina, d’intesa con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha organizzato un incontro nel Borgo di Montalbano Elicona volto a sensibilizzare la cittadinanza e, in particolare la popolazione scolastica, sull’iniziativa “Io non rischio”.

Un incontro che ha avuto la finalità di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi e ha visto il coinvolgimento, in particolare, dell’istituto scolastico.

Il sindaco di Montalbano Elicona, Nino Todaro, scrive :”Ringrazio il Prefetto di Messina Dott.ssa Cosima Di Stani per l’attenzione che ha voluto riservare per il nostro territorio, particolarmente colpito dai recentissimi incendi dello scorso mese di settembre. Ringrazio tutte le Autorità presenti, la Prefettura, la Questura, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il Gruppo di Volontari di Protezione civile di Montalbano, la Misericordia di San Piero Patti, la Dirigenza scolastica con tutti i docenti, la Polizia municipale, i dipendenti comunali, i miei assessori e consiglieri comunali. Orgoglioso di avere reso protagonisti in questa occasione i nostri giovani, attenti, partecipi e sensibili a queste tematiche. Orgoglioso di essere il loro Sindaco. “

Angela Serena Lo Conti