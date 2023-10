Gioiosa Marea: ridurre i disastri naturali si può, sensibilizzazione, formazione e coordinamento delle forze in campo

Il Prefetto di Messina Cosima Di Stani è intervenuta a Gioiosa Marea per incontrare la popolazione scolastica in coincidenza della Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri Naturali.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile nell’ambito della quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, volta a sensibilizzare la cittadinanza sui temi di stretta attualità, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici.