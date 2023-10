Castel di Lucio, incidente in motorino sulla SP176 per Pettineo. Grave un 16enne

Sarebbe stato soccorso da un automobilista, intorno alle 5 di questa mattina un 16enne di Castel di Lucio trovato riverso a terra al km 12 della SP 176 Pettineo- Castel di Lucio.

Il ragazzo é rimasto vittima di un incidente, sembra autonomo, avvenuto probabilmente una a due ore prima, mentre viaggiava a bordo del suo ciclomotore. A quanto pare stava tornando da Pettineo, dove era andato a trovare la fidanzata.

Sul posto i sanitari del 118, che in un primo momento lo hanno condotto all’ospedale di Mistretta. Il ragazzo avrebbe riportato seri traumi, alla testa ed ai polmoni, e per questo é stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sarebbero serie.

Le cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Mistretta, intervenuti sul posto.