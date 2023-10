A Messina un convegno a sostegno delle PMI promosso da Fractional Manager Italia

Nell’area convegni dell’Hotel Royal di Messina, un evento cruciale ha, martedì scorso, avuto luogo grazie all’iniziativa di Antonio Gentili e di Ilaria Agostinelli, entrambi founding Partner di Fractional Manager Italia.

Questo incontro ha rappresentato un punto di riferimento importante per il mondo delle PMI e delle aziende in generale, poiché ha offerto un’opportunità di confronto sullo scenario economico del 2023. In questo anno, molte aziende infatti stanno affrontando sfide economiche, i pesanti ritardi di una burocrazia statale e finanziaria, e una crescente concorrenza nei rispettivi settori, che spesso si traducono in piani di crisi.

L’incontro ha messo in luce come il fractional management possa rappresentare una soluzione flessibile e vantaggiosa sotto molteplici aspetti. Questa pratica consente alle aziende desiderose di diventare più competitive, e nel contempo salvaguardarsi dalla crisi economica, di beneficiare dell’esperienza e della metodologia maturate in decenni da uno o più esperti aziendali. Questi esperti – come lo staff della Fractional Manager Italia – sono in grado di fornire soluzioni pratiche su questioni economiche, fiscali, strategiche e operative.

Durante il convegno, sono emerse diverse ipotesi su come le aziende possano aumentare la loro competitività in un mercato in continua evoluzione.

Fractional Manager Italia, con sedi a Milano e Rimini, sta ora esplorando con attenzione anche i mercati del Sud Italia, che si stanno rivelando interessanti grazie alle nuove iniziative finanziarie e politiche dell’Agenda Europa.

Tra i partecipanti all’evento c’erano anche i responsabili del Cassiopea Group insieme ai dirigenti aziendali della SEA – Soluzioni Economiche Ambientali – di Villanova Canavese.

Giuseppe Pettina, advisor del Consorzio Cassiopea, ha elogiato l’iniziativa affermando che l’incontro è stato molto interessante e utile per le imprese. Pettina ha anche annunciato l’intenzione di organizzare un incontro presso la sede del Consorzio Cassiopea per presentare Fractional Manager Italia ai loro partner.

Secondo Pettina, tutte le aziende, senza eccezione, devono impegnarsi per diventare più competitive. In un ambiente caratterizzato da una crescente concorrenza e da continui cambiamenti di mercato, le aziende devono trovare soluzioni sostenibili ed efficaci per distinguersi dalla concorrenza e migliorare le proprie prestazioni. La partnership con un’organizzazione che può indicare le leve da azionare per raggiungere questi obiettivi, migliorare la qualità dei servizi o dei prodotti offerti e ridurre i costi, rappresenta una risorsa di primaria importanza.

Il fractional management si configura come una scelta determinante capace di aiutare le organizzazioni a distinguersi dalla concorrenza. Affrontare le sfide con una solida esperienza, competenze riconosciute e una metodologia collaudata per fornire soluzioni pratiche alle aziende desiderose di migliorare la loro competitività diventa la scelta vincente.

In un panorama aziendale in cui la competizione è spietata e il cambiamento è costante, il fractional management rappresenta un’opzione che le aziende dovrebbero seriamente considerare per affrontare le sfide del presente e del futuro.

L’evento a Messina organizzato da Fractional Manager Italia è stato solo un primo passo verso una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte da questa innovativa pratica di gestione aziendale.