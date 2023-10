Meno collegamenti e carenza di beni di prima necessità alle isole Eolie, il deputato regionale Calogero Leanza ha scritto all’assessore Alessandro Aricò

Esprimo seria preoccupazione riguardo ai recenti disagi subiti dagli abitanti delle Eolie a causa dei problemi nei collegamenti marittimi di “Caronte & Tourist”. Così il deputato regionale Calogero Leanza in una missiva indirizzata all’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò.

Come ben noto, scrive ancora Leanza, la compagnia di navigazione ha indicato il sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Messina il 23 maggio scorso come causa delle

attuali difficoltà. La gravità della situazione richiede un intervento urgente per ripristinare la

continuità dei servizi di trasporto marittimo nelle isole minori siciliane.

In aggiunta alle preoccupazioni già espresse, siamo ora a conoscenza della crescente gravità della situazione sull’isola, con la segnalazione di esaurimento della benzina verde e delle bombole di gas. Inoltre, la disponibilità di altri beni di prima necessità mostra già segni di criticità, con alcuni supermercati che non sono in grado di garantire la regolare

fornitura di determinati prodotti.

Con queste premesse il deputato regionale ha chiesto l’intervento dell’assessore, in modo da promuovere azioni concrete per risolvere gli attuali ostacoli.

“Mi impegno personalmente, insieme ai colleghi e alle autorità competenti, a collaborare attivamente per trovare soluzioni immediate che garantiscono il diritto alla mobilità degli abitanti delle Eolie. Confido nella Sua pronta e positiva risposta, e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.”